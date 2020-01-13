Токио, , 17:32 — REGNUM Компания Konami выпустит ролевую игру с рабочим названием Solomon Program для гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 13 января сообщает «Игромания».

Solomon Program — это ролевая игра, в которой геймерам предстоит приручать боевых монстров и выставлять их на бои против существ соперника. Одновременно с видеигрой выйдет одноимённая манга.

Напомним, Konami — это японская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр. Она была основана в 1969 году.

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