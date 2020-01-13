Апшеронский район, Краснодарский край, , 17:30 — REGNUM Туристический поезд, который доставлял туристов в Гуамское ущелье, опечатан приставами Апшеронского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба ведомства 13 января.

Ранее Апшеронский районный суд вынес по иску прокуратуры решение — иск ведомство направило после того, как на ряде объектов турбизнеса в Гуамском ущелье были выявлены нарушения нарушений пожарной безопасности.

В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы, в частности, запретили эксплуатацию переданных АО «Апшеронск-Лагонаки» тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай, протяженностью 8 км 690 м. Также опечатаны объекты имущественного комплекса на территории памятника природы «Гуамское ущелье» — домик для приезжих с пристройками и навесами и две будки обходчиков у входа в ущелье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи приставы опечатали муниципальный пляж «Красный штурм» в рамках обеспечения судебного иска.

Об этом: В Сочи приставы опечатали пляж