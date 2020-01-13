Челябинск, , 17:30 — REGNUM В Челябинске нужно оперативно вывозить уже подготовленные кучи снега. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

Чиновница отмечает, что горожане уже привыкли к тому, что город убирают хорошо. «Поэтому смотрится странно, когда еще остаются кучи снега», — сказала мэр.

Также она требует обратить особое внимание на тротуары. По их очистке необходимо активизировать усилия. В целом Котова признала, что город убирается на уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов 13 января держал перед мэром ответ по уборке города. Он отметил, что работа активизирована, но не обошлось без нареканий в адрес подрядчиков.

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