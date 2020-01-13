Вашингтон, , 17:26 — REGNUM В сети появилось фото из предстоящего фильма «Морбиус», на котором можно увидеть постер с Человеком-пауком. Фанаты заметили, что изображение на плакате — кадр из игры Spider Man от Insomniac, сообщает «Мир Фантастики» 13 января.

https://twitter.com/MorbyLeto/status/1216582483451547648

На кадре используется костюм из кинотрилогии Сэма Рэйми, который появился в игре в одном из обновлений. Пока неизвестно, появится ли Человек-паук в фильме.

Напомним, кинокомикс «Морбиус» выйдет в июне 2020 года, а главную роль в нём исполнит Джаред Лето. Фильм расскажет об учёном, который стал вампиром в ходе неудавшегося эксперимента.

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