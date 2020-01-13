Нижний Новгород, , 17:21 — REGNUM В Нижегородской области в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начинают реализацию проекта «Мелодия Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В рамках проекта в домах престарелых, детских домах и госпиталях пройдет серия концертов с участием молодых артистов, художественных и хоровых коллективов. Первый концерт состоится 14 января в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн. Концерт, посвящённый празднованию Нового года, подготовили студенты НИУ ВШЭ по инициативе регионального отделения организации «Волонтеры Победы». В концерте примут участие студенты Нижегородского музыкального училища имени Балакирева и Нижегородской государственной консерватории имени Глинки.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы ранее в Нижнем Новгороде проводилась акция «Хор Победы». Все желающие, даже те, кто не знает нотной грамоты, могли, посетив несколько репетиций, исполнить фронтовые песни в составе хорового коллектива. Участники проекта выступили на площади Минина и Пожарского в День Победы.