Москва, , 18:29 — REGNUM В районе Москворечье-Сабурово столицы местные жители не дают поставить забор вокруг территории, где планируется строительство Юго-Восточной хорды Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

По его словам, граждане организовали круглосуточное дежурство. На этот шаг они пошли после того, как к месту строительства привезли бетонные блоки, предположительно для строительства забора вокруг территории работ.

«Сейчас людей не очень много — человек 15−20, но с час назад было в несколько раз больше. На месте стоит полицейский автобус, наблюдает за нами. Сейчас всё относительно спокойно», — сказал Тарасов.

Отметим, стройплощадка примыкает к зоне ядерного могильника завода полиметаллов.

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