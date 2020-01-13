Воронеж, , 17:12 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области на данный момент не превышает эпидемических порогов, сезонный подъём заболеваемости ожидается с третьей декады января, по прогнозам, он будет иметь умеренную интенсивность. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона 13 января руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

По его словам, на данный момент уровень заболеваемости в регионе соответствует сезонному уровню, эпидемические пороги не превышены. Всего в сентябре-декабре 2019 года в регионе ОРВИ заболели 106 тыс. 111 человек — это на 3,4% выше того же периода прошлого года. Почти в три раза уровень заболеваемости вырос в сентябре — октябре. В январе за первую неделю года к медикам обратились 4,1 тыс. больных, это на 43,8% ниже эпидпорога. Большинство заболевших — 55,8% — дети. При этом в регионе 1,1 млн человек имеют прививки против гриппа — почти 50% населения.

Как отмечалось, согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается с третьей декады января 2020 года. Планируется, что он будет иметь умеренную интенсивность.