Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Для проведения Крещенских купаний в Санкт-Петербурге подготовят около 30 иорданей во всех районах города. Об этом 13 января сообщили в Смольном.

«Омовения будут совершаться непосредственно с берега и со специальных помостов», — отметили власти в связи с тем, что из-за аномально теплой зимы акватория Петербурга до сих пор остается свободной ото льда.

Окончательный список городских иорданей будет обнародован после 15 января.

Места купаний предварительно обследуют водолазы, а во время самих омовений будут дежурить спасатели, медики и полицейские. В интересах безопасности при крещенских купаниях будет задействовано более 250 сотрудников различных ведомств.

«Рекомендуем для крещенских купаний использовать только специально подготовленные для этого места. Купания в других местах опасны для жизни и здоровья», — заявила председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина.

В 2019 году в крещенских купаниях в Петербурге приняли участие 72 тыс. человек.