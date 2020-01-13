Рига, , 16:45 — REGNUM В течение первой декады января 2020 г. температура воздуха в Латвии была от 2,8°C до 5,7°C выше показателей, наблюдаемых в 1981 — 2010 гг. Об этом сообщает портал Diena. lv со ссылкой на данные Латвийского Центра геологии и метеорологии.

По данным синоптиков, все эти дни температура в стране не опускалась ниже минус 6,5°C, зато поднималась до 7,9°C, например на мысах Колки и Мерсрагса. Самая низкая температура, минус 6,5°C, была зафиксирована в Руйене. Эта самая тёплая первая декада минимум за 5 лет.

В декабре 2019 г. температура в Латвии была выше нормы в пределах плюс 2,7°C — 4,7°C. Синоптики прогнозируют, что холоднее станет к концу месяца.