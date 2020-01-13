Вологда, , 16:39 — REGNUM За новогодние каникулы Вологодскую область посетили более 210 тысяч туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Самым привлекательным для туристов и экскурсантов стал Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза: его посетили больше 100 тысяч человек. С 30 декабря по 8 января устюжане приняли 18 туристских поездов и свыше полутора сотен автобусов из Нижнего Новгорода, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и других городов.

«Хочется отметить, что поток туристов, который пошёл на спад в 2016 году, начал расти. Помогла погода: если в прошлом году в Великом Устюге были сильные морозы, то сейчас условия были прекрасные. Кроме этого, людей привлекли программы мероприятий», — рассказал начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Другая половина гостей предпочла отдыхать и развлекаться в основном в Вологде, Череповце, Вологодском и Кирилловском районах. Больше всех туристов и экскурсантов приняли центр отдыха и развлечений «Y.E.S.», «Вологодский Кремль» и Архитектурно-этнографический музей «Семёнково». В период новогодних праздников государственные и муниципальные музеи посетили почти 65 тысяч человек. Всего было организовано около 1400 мероприятий.

«В следующем году, я надеюсь, погода нам позволит провести праздники со снегом. Через год туристов будет еще больше, — мы откроем аэропорт в Великом Устюге, а сейчас уже ведем переговоры с «РЖД» по организации туров выходного дня из городов-миллионников», — отметил губернатор Олег Кувшинников.