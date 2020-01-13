Курск, , 16:33 — REGNUM В Курской области для крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января оборудуют 46 мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В областном центре курян будут ждать на Городском пляже, в парке имени 50 Лет ВЛКСМ и на Ермошкином озере. В Рыльском районе разместили пять прорубей. По четыре иордани будет подготовлено в Глушковском, Касторенском и Курском районах, в Беловском — три, по два — в Золотухинском, Конышевском, Октябрьском, Суджанском и Хомутовском районах.

По одному месту для купания оборудуют в городах Железногорске, Льгове и Щигры, а также в Большесолдатском, Железногорском, Кореневском, Курчатовском, Мантуровском, Обоянском, Поныровском, Пристенском, Советском, Солнцевском и Черемисиновском районах.

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