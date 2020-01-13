Ноттингем, Великобритания, , 16:28 — REGNUM В сети появились первые подробности мобильной MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) Warhammer Odyssey. Так, при создании проекта его авторы использовали «любимые фанатами элементы вселенной Warhammer», сообщает портал Apptime 13 января.

Известно, что в Odyssey у каждого класса персонажа будут две ветки специализации, а в сюжете игры появятся «знакомые по вселенной герои». В проекте не будет системы крафта (создания) вещей, а примерная дата релиза неизвестна — из-за высокой планки качества, заявленной разработчиками.

Ранее сообщалось, что в Warhammer Odyssey геймерам будут доступны три расы и шесть классов персонажей. Разработчики обещают регулярно добавлять в свой проект новый контент.

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