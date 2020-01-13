Москва, , 16:30 — REGNUM Вылет некоторых рейсов «Аэрофлота» из Москвы в города Италии 14 января отложен на более позднее время из-за забастовок в Италии. Об этом 13 января сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

"В связи с проведением 24-часовой общенациональной забастовки сотрудников авиатранспортной отрасли в Италии Аэрофлот вносит изменения в расписание на 14 января», — говорится в сообщении.

Время вылета изменено у следующих рейсов: SU2406 Шереметьево — Рим, SU2407 Рим — Шереметьево, SU2408 Шереметьево — Рим, SU2409 Рим — Шереметьево, SU2412 Шереметьево — Милан, SU2413 Милан — Шереметьево, SU2612 Шереметьево — Милан, SU2613 Милан — Шереметьево. Пассажиров оповещают через call-центр.

В компании отметили, что пассажиров, прибывших на регистрацию раньше положенного, обеспечат всем необходимым для ожидания.

Забастовки сотрудников авиационной отрасли проходят в Италии с 11 по 25 января, в это время возможны сбои в работе аэропортов по всей стране.