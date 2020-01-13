Токио, , 16:19 — REGNUM Энтузиасты добавили в TES V: Skyrim боевую систему из игры Sekiro: Shadows Die Twice. О необычной модификации 12 января рассказал портал PCGamesN.

Модификация «почти готова», однако её релиз пока не представляется возможным. Дело в том, что она основана на другом моде — Ultimate Combat SE, автор которого ещё не дал официального разрешения на разработку.

Напомним, ролевая игра TES V: Skyrim вышла в 2011 году. Её высоко оценили как игроки, так и критики.

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