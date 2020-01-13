Курск, , 16:17 — REGNUM В Курской области с начала 2020 года 15 жителей региона были госпитализированы с алкогольными отравлениями. Об этом 13 января сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская, передаёт портал Kursk.TV.

Один человек попал в больницу с отравлением наркотическими веществами, 15 — с отравлением алкоголем. Два человека пострадали от действия опасных веществ в суррогатном алкоголе, один из них скончался.

Согласно данным медиков, от алкоголя пострадали более 200 человек, которым не потребовалась госпитализация, среди них было двое подростков. С последствиями алкогольного опьянения они обращались в поликлиники и больницы, четыре человека вызывали скорую помощь.