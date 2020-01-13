Сыктывкар, , 16:06 — REGNUM 480 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда взыскал с казны РФ бывший замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Коми Дмитрий Черняховский, осужденный в 2016 году за покушение на мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает БНК.

В 2016 году Черняховскиий был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима с лишением звания «майор полиции» за покушение на мошенничество и превышение должностных полномочий. Однако по оному из эпизодов, касающихся приготовлений к получению взятки он был оправдан. Экс-полицейский в связи с реабилитацией решил возместить свои затраты, которые он понес за время судебных разбирательств.

По данным следствия, с сентября 2014 года по март 2015 года Черняховский склонил генерального директора ООО «Электросетьприбормонтаж» к передаче ему через посредника взятки. За это фигурант обещал коммерсанту общее покровительство предпринимательской деятельности, а также решение вопроса об изменении меры пресечения его знакомому Ершову, содержащемуся под стражей по уголовному делу о мошенничестве, на не связанную с лишением свободы. Следствие полагает, что экс-сотрудник МВД собирался получить таким образом 3 млн рублей, однако 22 марта 2015 года при получении части денежного вознаграждения — 300 тысяч рублей — Черняховский был задержан.

Суд посчитал, что со стороны Черняховского не имело место приготовление к получению взятки, поскольку Черняховский не имел возможности вмешиваться в ход следствия. Поэтому его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Минюст РФ предложил минимальный размер морального вреда, поскольку в судебной практике слишком широк разброс размерах назначаемых возмещений морального вреда по более-менее одинаковым случаям.

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