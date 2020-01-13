Париж, , 16:02 — REGNUM Уровень забастовки среди сотрудников национальной компании французской железной дороги (SNCF) упал до нового минимума, в 4,3%, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что среди персонала необходимого для движения поездов, 11,9% контролеров и 8,6% связистов приняли участие в забастовке. Это новый минимум. Предыдущий был зафиксирован 3 января 2020 года, когда уровень мобилизации железнодорожников упал до 6,2%.

Известно также, что максимальный уровень мобилизации (55,6%) был достигнут в первый день протестного движения против пенсионной реформы 5 декабря 2019 года.

Напомним, руководство SNCF, вероятно, будет вынуждено продать несколько дочерних компаний, чтобы заполнить финансовую дыру, которая с тех пор достигла 600 миллионов евро. В общей сложности за два года общественные движения во Франции обошлись компании почти в полтора миллиарда евро.