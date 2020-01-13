Предгорный район, Ставропольский край, , 16:06 — REGNUM Среднюю школу, совмещенную с детским садом, открыли в поселке Мирном в Предгорном районе Ставрополья. Новое здание может принять 500 школьников и 100 воспитанников детского сада, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что этот объект — бывший долгострой, который начали возводить еще в 2000-х годах. Однако вскоре его заморозили, и больше 10 лет стройплощадка стояла законсервированной. Средства на завершение объекта заложили лишь в конце 2018 года в краевом бюджете на будущий год.

В новой школе в Мирном имеются кабинеты кулинарии, обработки тканей, мастерские по обработке дерева и металла. На территории школы предусмотрена спортивная зона на 225 кв. м, в которую входят стадион, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также место для прыжков в длину. Оборудованы и четыре игровые площадки для воспитанников детского сада.

В школе уже начались занятия. В настоящее время в ней занимаются 169 учеников, а также 24 дошкольника. Сообщается, что укомплектование классов и детсадовских групп продолжается.

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