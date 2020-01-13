Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Тринадцать незаконно установленных на Коломяжском проспекте Петербурга гаражей были снесены городским Комитетом по контролю за имуществом (ККИ) для будущего строительства учебного кампуса ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова». Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба ККИ.

Снос гаражей в Приморском районе Петербурга ККИ Санкт-Петербурга

Самовольное использование земельного участка площадью 192 кв. м вблизи дома 27, литера А по Коломяжскому проспекту было выявлено специалистами комитета в конце 2019 года. На нем располагались 13 гаражных строений. Владельцам объектов было предписано добровольно освободить территорию. Поскольку в установленный срок участок освобожден не был, ККИ начал снос гаражей.

«В ходе проведения мероприятия было установлено, что гаражные боксы освобождены собственниками, большая часть гаражей не используется», — отметили в комитете.

Все найденные в гаражах вещи будут описаны и помещены на склад временного хранилища, а в случае, если личности землепользователей будут установлены, их привлекут к административной ответственности.

На участке между Коломяжским проспектом, Солунской улицей, улицей Марка Галлая и Удельным парком планируется возвести учебный кампус ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова». Пятиэтажный учебный центр общей площадью 40 000 кв. м будет использоваться для обучения и научных исследований. Здесь будут учиться 1700 человек. Предусмотрено общежитие на 960 человек для студентов и ординаторов и административно-бытовой корпус. Рядом запроектирован паркинг и трансформаторная подстанция. Завершить строительство планируется в 2023 году.

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