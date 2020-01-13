Москва, , 16:00 — REGNUM Компания «Аэрофлот» получила рекомендации МИД России летать в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом сообщает 13 января РБК со ссылкой на источники.

Рекомендация связана с гибелью под Тегераном украинского пассажирского лайнера, ошибочно сбитого иранской системой ПВО. Ракетным системам не важно, в какое время суток летит самолет, однако с наступлением темноты риск ошибки возрастает.

Рекомендация разработана с учетом позиции Росавиации и иранских авиационных властей, пояснили источники.

«Аэрофлот» является единственным российским перевозчиком, осуществляющим рейсы в столицу Ирана. С 11 января ночные рейсы начали переносить на утро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация рекомендовала изменить воздушные маршруты из-за гибели в Иране пассажирского лайнера.

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