Киев, , 15:37 — REGNUM За последние пять лет рождаемость в Киеве сократилась почти на 19%, сообщил информационно-аналитический центр медицинской статистики «Медстат», передаёт 13 января информационное агентство УНИАН.

В 2015 году в родильных домах Киева появились на свет 40 тыс. 986 детей, а в 2019 году — 33 тыс. 412 детей.

«За последние пять лет количество родов (соответственно и количество новорождённых) в Киеве уменьшилось более чем на 7,5 тысяч, или почти на 19%», — сказано в сообщении.

Помимо общего количества родов снижается количество многоплодных родов — с 834 в 2015 г. до 726 в 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что за последние пять лет рождаемость в рамках всей Украины упала на 40%.

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