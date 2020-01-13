Киев, 13 января 2020, 15:37 — REGNUM За последние пять лет рождаемость в Киеве сократилась почти на 19%, сообщил информационно-аналитический центр медицинской статистики «Медстат», передаёт 13 января информационное агентство УНИАН.
В 2015 году в родильных домах Киева появились на свет 40 тыс. 986 детей, а в 2019 году — 33 тыс. 412 детей.
Помимо общего количества родов снижается количество многоплодных родов — с 834 в 2015 г. до 726 в 2019 г.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что за последние пять лет рождаемость в рамках всей Украины упала на 40%.
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