Магас, , 15:34 — REGNUM В Ингушетии будет создан центр патриотического воспитания молодежи «Авангард». Для него планируется построить здание, где смогут разместиться одновременно 200 человек, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе главы региона.

Предположительным местом расположения центра станет парк имени Серго Орджоникидзе в городе Малгобеке. На базе реорганизованного детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» там работает центр «Молодой патриот» и штаб ингушского отделения юнармейцев.

Вопросы создания центра обсудили в ходе совещания под председательством главы республики Махмуда-Али Калиматова. Он поручил подойти к работе над проектом ответственно, чтобы мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, не были формальными и центр соответствовал своему назначению.

В настоящее время на площади 6 га имеются спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание с пищеблоком на 80 мест, а также 30 железных вагончиков для проживания.

«О формировании какого же отношения ребят к службе, о каком энтузиазме, здоровье мы говорим, размещая их в железные блоки, в которых летом невыносимо жарко, а зимой холодно?! Мы должны изменить эту ситуацию», — потребовал Калиматов.