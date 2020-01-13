Ставрополь, , 15:37 — REGNUM За поборы с подчиненных осужден бывший начальник Ставропольского президентского кадетского училища Леонид Куц. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что в декабре 2017 года преподавателям кадетского училища выплатили премию, у педагогов-психологов ее размер составил 43,5 тыс. рублей. При этом одной из сотрудниц ее выдали в двойном размере.

Осужденный взялся прояснить сотруднице это «недоразумение». Он обманул ее, сообщив, что вместе с премией ей по ошибке начислили деньги на организацию учебного мероприятия. Женщина поверила начальнику и передала ему 43,5 тыс. рублей, которые он присвоил себе.

Кроме того, в апреле 2018 года Куц подписал приказ о премировании двух педагогов-психологов (среди них была и та, которую он уже обманул) на сумму 43,5 тыс. рублей. После этого от одной из них лично, а от второй через свою супругу, работавшую в этом же училище, незаконно потребовал передать ему по 27 тыс. рублей.

«Опасаясь возможных неприятностей по работе в случае неисполнения данного требования, женщины перечислили на банковскую карту супруги начальника 54 тыс. рублей, которые последняя обналичила и передала мужу», — сказано в сообщении.

Еще до возбуждения уголовного дела Куц написал заявление об увольнении с работы по собственному желанию. В судебном заседании он полностью признал свою вину, но от дальнейшей дачи показаний отказался. Решением Ленинского районного суда Ставрополя ему назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей.