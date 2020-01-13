Москва, , 15:31 — REGNUM Анализ расшифрованных данных бортовых самописцев самолета Fokker-100, потерпевшего крушение в Алма-Ате, позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиапроисшествия. Об этом сообщили в пресс-службе межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что комитет совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA приступил к математическому моделированию полета, которое позволит определить фактические аэродинамические характеристики судна при аварийном взлете, а также воздействие внешних факторов, в том числе обледенения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель председателя правительства Казахстана Роман Скляр заявил, что крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло из-за обледенения воздушного судна.

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