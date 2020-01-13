Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Полпред президента по Уральскому федеральному округу Николай Цуканов взял на контроль ситуацию с записью первоклассников в школы Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

На прошедшем совещании по приёму детей в школы полпред напомнил, что в предыдущие годы в столице Среднего Урала регулярно происходили проблемы с записью перволассников. Фиксировались как технические, так и организационные сбои.

«Все ведомства должны принять исчерпывающие меры для обеспечения бесперебойного процесса записи детей в школы», — сказал Цуканов.

Заявочная кампания должна пройти организованно и при полном соблюдении законов, добавил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Екатеринбург пережил «школьный коллапс». Помимо традиционных сбоев с записью детей оказалось, что первоклассники просто «не помещаются» в действующие школы. Из-за этого в одной из школ даже внедрили 1 «Х» класс, а власти занялись экстренной постройкой новых учебных учреждений.

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