Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM Игру Grand Theft Auto IV удалили из цифрового магазина Steam без объяснения причины. Об этом 12 января сообщил портал PCGamer.

Эксперты считают, что причиной удаления GTA IV из Steam могло стать приложение Games for Windows Live, требующееся для запуска игры. По другой версии, разработчики из Rockstar хотят сделать игру эксклюзивом своего магазина Rockstar Launcher.

Напомним, GTA IV вышла в 2008 году. Игра была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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