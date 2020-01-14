Москва, 14 января 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 января: в 1944 году Красная армия приступила к Красносельско-Ропшинской операции. Под командованием генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского и генерал-полковника Ивана Масленникова была снята блокада Ленинграда.
На территории Чехословакии советские войска заняли город и железнодорожный узел Лученец и станцию Плешивец, а также более 40 других населённых пунктов.
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