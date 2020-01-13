Нью-Йорк, США, , 15:16 — REGNUM Энтузиасты с никами Unlosing и Jedijosh920 создали модификацию для Red Dead Redemption 2 (RDR2), позволяющую ограбить любой банк в игре. Об этом 12 января сообщил портал PCGamer.

Для того, чтобы совершить ограбление геймерам понадобится просто зайти в банк и наставить пистолет на кассира. Сообщается, что для создания модификации использовалась система ограблений из сюжетной кампании RDR2.

Напомним, Red Dead Redemption 2 — это популярная экшен-игра от компании Rockstar Games. Осенью 2019 года она была портирована на персональные компьютеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймерша спасла жизнь своему напарнику из другой страны, позвонив в полицию