Копенгаген, , 15:14 — REGNUM Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке. Беседа состоялась на территории Кувейта, куда с этой базы была эвакуирована большая часть военнослужащих Дании.

Джон поделился своими впечатлениями о ракетном ударе Ирана: «Это было ужасно. Это невозможно описать, и я не хочу, чтобы это было пережито ещё раз. Мы не могли использовать наши навыки в этой ситуации. Мы ничего не могли поделать, мы могли просто смириться».

Сержант и его сослуживцы были уведомлены об атаке за несколько часов до её начала. Все они укрылись в бункере. Вместе с другими военнослужащими датский сержант несколько часов ждал иранской атаки в бункере. Несколько источников сообщили телеканалу TV 2, что датское правительство знало о готовящемся нападении на военные базы в Ираке примерно за шесть часов.

Когда атака закончилась, датские солдаты были удивлены, что в конечном итоге разрушения не были такими большими. Джон сказал: «Первый удар был настолько сильным, что мы были уверены, что выберемся в бесплодную пустыню, и там ничего не останется. На самом деле мы были удивлены, что ракета не попала нам на голову. Я подсчитал, что ближайшая ракета упала в 300 ярдах от нас, и когда мы потом обошли вокруг, половина вертолётов лежала, и были такие большие промежутки, что в них можно было припарковать фургон».

По словам Джона, датские солдаты реагировали на ракетный обстрел по-разному: «Некоторые люди сидели кругом и рассказывали анекдоты. Другие замыкались в себе, а некоторые плакали». TV 2 сообщил, что сейчас на пути в Кувейт находятся психологи, чтобы помочь датским солдатам оправиться от пережитого.