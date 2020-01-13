Атырау, Казахстан, , 15:14 — REGNUM По факту смерти 11-месячного ребенка, проглотившего инородный предмет, полиция Атырау возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырау.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК республики «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками». Дело возбуждено в отношении работников областной детской больницы.

Напомним, 22 декабря 11-месячный ребенок поступил в приемное отделение Атырауской областной детской больницы 22 декабря. По словам родителей, он проглотил инородный предмет. Врачи сделали рентген и попросили привезти ребенка на следующее утро.

По версии больницы, родители отказались от медицинской помощи. По версии родственников мальчика, врачи убедили родителей, что инородный предмет выйдет естественным путем. В больнице утверждают, что ребенок проглотил батарейку.