Челябинск, , 15:07 — REGNUM В Челябинской области бывшая воспитанница Копейского реабилитационного центра для инвалидов в свои 20 лет весит чуть больше 18 килограммов по причине врождённой патологии. Об этом журналистам заявила заведующая службой паллиативной помощи детям горбольницы № 5 Кира Маляр, пишет Накануне.Ru.

По её словам, девушка поступила в отделение в тяжёлом состоянии и в нём же остаётся. Поражены опорно-двигательный аппарат и головной мозг.

«Истощение — это не результат голода, еды было достаточно, это мы проверили», — сказала Маляр журналистам. И заверила прессу в том, что девушка ухожена.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу поднял депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). В соцсетях появились фотографии истощённой девушки. Затем оказалось, что её и двух сестёр ранее забрали у родной тёти-опекунши.

После скандала девушку перевезли в Челябинск. Тем временем её тётя продолжает борьбу за возвращение детей.