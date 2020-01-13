Додома, , 15:08 — REGNUM Окружной суд Бунды по области Мара приговорил 35-летнего Масату Мджарифу к пожизненному тюремному заключению за изнасилование трехлетней девочки. Об этом передает газета Mtanzania.

По данным следствия, преступление было совершено 26 декабря 2018 года, когда осужденный, рыбак из деревни Махьоло выкрал дочь своих соседей и изнасиловал ее в своем доме.

Ответственный за расследование инспектор полиции Теофил Мазуге заявил, что по прибытии домой мать не обнаружила там ребенка и отправилась на поиски. Она застала Мджарифу на месте преступления и позвала на помощь.

По словам Мазуге, осужденный пытался скрыться с места преступления, однако его успели задержать и передать полиции.