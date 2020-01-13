Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 15:04 — REGNUM Жителя Карачаево-Черкесии отправили в колонию строгого режима за убийство таксиста. По решению Усть-Джеутинского районного суда Мусса У. проведет ближайшие девять лет в местах заключения, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в ходе следствия, 15 февраля 2019 года злоумышленник в ходе ссоры убил подвозившего его водителя такси. Преступление было совершено в салоне автомашины Daewoo Nexia на территории автозаправки «Роснефти» в городе Усть-Джегута.

Ссора произошла после совместного распития спиртных напитков. Охваченный внезапно возникшей неприязнью обвиненный нанес семь ножевых ранений потерпевшему, от чего тот скончался.