Москва, , 14:57 — REGNUM

Современная система оплаты труда учителей несправедлива, и в условиях капитализма и присущего ему культа денег предложенные поправки не будут носить принципиального характера, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 января, комментируя информацию о возможном изменении системы оплаты труда преподавателей.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила «Российской газете», что правительство готовит поправки в Трудовой кодекс, которые должны сформировать единую модель для распределения зарплатного фонда. Вследствие этих изменений базовые гарантии в отношении уровня оплаты труда будут прописаны на федеральном уровне.

«Существующая у нас в стране система оплаты труда школьных учителей несправедлива. Она несправедлива, прежде всего, по размеру оклада, который недостаточен, чтобы обеспечить учителю достойную его профессии и просто человеческого статуса жизнь. Можно ли её сделать более справедливой? Наверное, можно. И, конечно же, нужно.

Вместе с тем, по большому счёту, в условиях капитализма, свойственного ему культа денег и присущей ему эксплуатации эти изменения не будут носить принципиального характера. Возможно, удастся несколько сгладить негативные последствия системы подушевого финансирования в случае с сельскими школами. Возможно, получится несколько усечь разыгравшиеся аппетиты директоров, использующих выделяемые им средства на стимулирование не действительно заслуживающих этого специалистов, а близких себе подхалимов. Надеюсь, будет обеспечено строгое соответствие оклада и базовой нагрузки, а за все дополнительные часы будет осуществляться справедливая доплата…

Главную же язву современной российской школы — постановку учителей в условия, когда они вынуждены постоянно подсчитывать некие «баллы» за ту или иную форму работы и в зависимости от них определять, какая из них им (а не ученикам) выгоднее, — излечить, думаю, не удастся.

Невольно в этих обстоятельствах вспоминаешь советскую эпоху: ставку учителя в средней школе порядка 115 рублей, четкую доплату за все дополнительные учебные часы и за проверку тетрадей, справедливую надбавку за стаж и так далее. Всё это позволило, например, моей теще уйти в середине 1970-х на пенсию с зарплаты в 200 рублей. Это было много.