Самара, , 14:59 — REGNUM Мемориальную доску заслуженному юристу РСФСР Николаю Баженову открыли в Самаре. Об этом 13 января сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, мемориальная доска была открыта в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню работника прокуратуры РФ.

Отмечается, что Николай Баженов много лет служил в органах прокуратуры. После Великой Отечественной войны получил инвалидность. С мая 1969 по 1981 годы он работал прокурором Куйбышевской области, а затем работал первым заместителем Генерального прокурора СССР. Эту должность он занимал почти десять лет.

Кроме этого, Николай Баженов участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, награжден государственными наградами. Заслуженный юрист РСФСР ушел из жизни в июле 2002 года.