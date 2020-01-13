Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС), который обеспечивает безопасность Петербургу во время угрозы наводнения, объяснила причину, по которой в ночь с 11 на 12 января створы дамбы с усилением ветра не были закрыты, из-за чего многие спуски к воде в Петербурге были затоплены. Об этом сообщает 13 января пресс-служба КЗС.

Затвор КЗС Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Петербурге и Ленобласти бушевал юго-западный, западный ветер, местами его порывы достигали 18−23 м/с, помимо этого в дельте реки Невы наблюдался повышенный уровень воды. Из-за чего в воскресенье в центре Петербурга можно было наблюдать, как большинство ступеней спусков к реке затоплены. Это произошло из-за того, что КЗС Санкт-Петербурга не был закрыт.

В дирекции КЗС пояснили, что специалисты постоянно держат на контроле прогнозный уровень воды в дельте Невы. Помимо этого, на предприятии действует система СПУН (Система предупреждения угрозы наводнений). За 72 часа до минувших выходных был составлен предварительный прогноз, который, в зависимости от изменений погодных условий и опасности возникновения наводненческой ситуации, уточнялся.

В ночь на воскресенье, согласно этому прогнозу, уровень воды мог составить +140−155 см, при том что наводнение в Петербурге фиксируется при значении +161 см и выше. Кроме того, ФБГУ «Северо-Западное УГМС», так же давало прогноз о повышении уровня, но ниже критической отметки.

«Прогнозы полностью оправдались и наводненческая ситуация не возникла. Максимальный уровень воды на водомерном посту «Горный институт» в 7:00 12 января составил +153 см», — отметили в КЗС.

В дирекции напомнил, что КЗС — большой и сложный механизм. Каждый раз, когда створы дамбы закрываются, дирекция несет большие финансовые затраты. Помимо этого, при закрытии затворов судопропускного сооружения С-1 останавливается движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру, что несет за собой изменение графика судоходства и некоторые издержки порта и морских перевозчиков.

«Учитывая все факторы, и природные, и экономические, Дирекция КЗС старается максимально эффективно использовать механизм защиты от морских нагонных наводнений, учитывая интересы всех заинтересованных лиц и организаций, но обеспечивая при этом безопасность города и горожан», — объяснили в КЗС.