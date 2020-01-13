Астрахань, , 14:48 — REGNUM Поезд Ташкент — Москва отстал от графика в Астраханской области на 44 минуты из-за верблюда, бегущего по железнодорожным путям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую железную дорогу.

Отмечается, что инцидент произошел на перегоне Кигаш — Разъезд № 2, недалеко от границы с Казахстаном. Верблюд двигался по направлению поезда, и машинист снизил скорость, чтобы не сбить животное. В результате состав пришел на станцию «Разъезд № 2» с опозданием в 44 минуты.

Ранее в сети появился видеоролик с верблюдом, бегущим по путям. Машинисты пытались спугнуть животное сигналом, однако эта мера не повлияла на намерение верблюда продолжить путь. Машинисты также сообщили, что сначала животное бежало со скоростью 22 км/ч, но после замедлилось до 13 км/ч.