Калуга, , 16:35 — REGNUM К проведению всероссийской переписи населения на территории Калужской области в 2020 году привлекут более 2,8 тыс. переписчиков и контролеров и создадут около 308 переписных участков. Об этом 13 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов госвласти Калужской области и территориальных федеральных органов.

Калугастатом составлены списки домов и картографический материал. На основании информации, полученной от регистраторов, уточнены списки домов. Калугастат приступил формированию организационного плана проведения переписи. Идёт работа по подготовке цифровых карт. Они будут загружены на планшетный компьютер переписчика и позволят осуществить привязку итогов переписи к цифровой карте страны. Здесь важная роль отводится интернет-переписи через единый портал государственных услуг. Кроме того, возможность прохождения переписи появится у всех, кто обратится за предоставлением государственных услуг в центры и офисы «Мои документы».

«Прошу взять на контроль этот архисерьезный вопрос. Ведь от того, как мы проведем перепись, будет многое зависеть, в том числе аналитические данные о демографии, населении и предстоящая выборная кампания. Поэтому нужно организовать все на высоком качественном уровне», — заявил первый заместитель губернатора области Владимир Мазур.

Напомним, всероссийской переписи населения пройдет на территории страны с 1 по 31 октября 2020 года. Она станет двенадцатой по счёту переписью в истории России. Первые итоги всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021 и 2022 годах.

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