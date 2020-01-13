Волгоград, , 14:35 — REGNUM Приказом Минобрнауки России на должность исполняющего обязанности ректора Волгоградского государственного университета назначена Алла Калинина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Срок её полномочий установлен на один год.

13 января в вузе прошло заседание учёного совета. На нём Василий Тараканов, который возглавлял университет с 2014 года, зачитал приказ о назначении временно исполняющей обязанности ректора действующего первого проректора вуза Аллы Калининой. Она доктор экономических наук, профессор. В Волгоградском государственном университете работает с июня 1991 года. Имеет восемь свидетельств и патентов на объекты интеллектуальной собственности.

У бывшего ректора Василия Тараканова закончился срок трудового договора.

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