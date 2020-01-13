Челябинск, , 14:30 — REGNUM Вода в домах жителей Челябинска стала коричневой и жёлтой из-за загрязнения внутридомовых сетей. Об этом пишет 74.ru.

В частности, такую причину назвали представители МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». С запросом к ним обратился глава управляющей компании «Домоуправ» Артём Клименко.

«Жалобы от жителей города на изменение окраски воды в водопроводных кранах своих квартир указывают на внутридомовое загрязнение сетей», — говорится в ответе.

В компании «УСТЭК-Челябинск» ответили на запрос редакции портала. Эта фирма отвечает за горячую воду. И там заявили, что жильцам нужно обращаться за разъяснениями в управляющие компании. Теплоснабжение ведётся по закрытой системе и до поступления горячей воды в тепловые сети её загрязнение якобы невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города массово жалуются на жёлтую и коричневую воду. Гневные комментарии с фотографиями вытекающей из кранов жидкости они публикуют в соцсетях.

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