Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM Заработная плата врачам в Казахстане в январе 2020 года будет увеличена на 30%, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает 13 января агентство «Казинформ».

Поэтапное повышение заработной платы предполагается в рамках отраслевого соглашения на 2020−2022 годы, подписанного между министерством здравоохранения и профессиональным союзом работников здравоохранения.

Согласно документу повышение заработной платы будет организовано на постоянной основе. В частности, заработная плата среднему медперсоналу увеличится на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что к 2025 году средняя зарплата врачей составит 550 тыс. тенге ($1,3 тыс.).

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