Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции Северо-Запада задержали двух мужчин, которые публично демонстрировали нацистскую символику и публиковали в социальных сетях статьи, возбуждавшие ненависть. Об этом сообщает 13 января пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Так, один из нарушителей — 43-летний мужчина размещал на своей личной странице в одной из социальных сетей запрещенные материалы экстремистского характера, которые были доступны широкой публике. Кроме того, в своем аккаунте он публиковал фото-, видео‑ и аудиоматериалы с запрещенными к распространению материалами.

Чтобы убедиться, что петербуржец действительно нарушил закон, собранные материалы были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что публикации формируют у посетителей интернет-страницы «негативное отношение к людям по национальному признаку». После чего в отношении пользователя было возбуждено административное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» соответствующей статьи КоАП РФ. Мужчине грозит арест на срок до 15 суток. В дальнейшем за повторное правонарушение наступит уголовная ответственность.

Также под подозрение попал житель Вологды, который разместил на продажу на одной из электронных площадок монеты с изображением запрещенной в РФ символики. В отношении него также возбуждено административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» КоАП. Правонарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей и конфискация предмета.