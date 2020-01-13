Курск, , 14:20 — REGNUM В Курской области задержали директора школы-интерната для инвалидов, которая подозревается в хищении денег со счетов воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина имела доступ к сберегательным книжкам воспитанников, на которые перечислялись пенсии по инвалидности. Она снимала деньги с их согласия — якобы на нужды самих учеников. При этом воспитанники интерната не знали, сколько денег хранится на их счетах, поэтому знать, что стоимость купленных для них вещей гораздо меньше сумм, которые снимала со счетов директор, они тоже не могли. По предварительным данным, женщина похитила около 1,5 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Подозреваемую задержали, она находится под подпиской о невыезде.