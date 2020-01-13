Махачкала, , 14:19 — REGNUM Единственный в Дагестане FMX-райдер Гаджимурад Ахмедов намерен установить в 2020 году три рекорда России. Экстремал планирует совершить скоростной подъем на гору Эльбрус, прыжок через движущийся поезд и прыжок с парашютом в Сулакский каньон, о чем сам Ахмедов рассказал журналистам в рамках пресс-конференции.

Первым трюком в расписании FMX-райдера станет покорение Эльбруса на мотоцикле. Выполнить его он планирует уже в феврале. По его словам, подобного в России еще никто не делал. Следующим этапом будет прыжок через движущийся поезд, а завершающим — прыжок в Сулакский каньон с парашютом.

«Это не какой-то авантюризм, а спланированная акция. Все трюки проводятся официально с участием структур, которые за это отвечают», — рассказал Ахмедов.

По словам экстремала, через призму этих трюков он хочет развивать в Дагестане мотокросс и мотофристайл, которые перестали существовать в республике после распада СССР и закрытия Добровольных обществ содействия армии, авиации и флоту.