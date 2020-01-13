Москва, , 14:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку для больных детей иностранных лекарственных препаратов, передаёт 13 января корреспондент ИА REGNUM.

Медведев сообщил, что подписал поручение о выделении средств из резервного фонда в сумме 22 млн рублей. Будут приобретены препараты для тяжело больных детей, незарегистрированные в России, в том числе «Фризиум».

Об острой ситуации с поставками незарегистрированного в РФ противосудорожного препарата «Фризиума» в Россию стало известно после того, как в Москве 16 августа была задержана женщина при получении на почте, необходимого её тяжелобольному сыну.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертиза зарубежного лекарства «Фризиум», в котором нуждаются некоторые тяжелобольные дети, может завершиться к марту 2020 года.

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