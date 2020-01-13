Белгород, , 14:27 — REGNUM «Духовное предостережение» в адрес блогера Владимира Корнева вынесла Белгородская и Старооскольская епархия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В митрополии посчитали, что неопубликованная работа журналиста может быть использована для дискредитации белгородского духовенства, и это может привести к отлучению от церкви.

Предостережение опубликовали на официальном сайте епархии. Блогера осудили за то, что он разослал «в ряд адресов священнослужителей СМС-сообщения, посредством которых он пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии». Владимира Корнева назвали «скандальным блогером, промышляющим на «жареном», в епархии считают, что «речь идёт о подготовке некоего клеветнического материала на Церковь», и напоминают, что «церковь действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения вплоть до отлучения от церкви».

Сам главред телеграм-канала «Белгород N1» пояснил, что в начале января 2020 года получил на редакционную почту анонимное письмо, в котором отправитель рассказал об особенностях прошедшего 16 декабря 2019 год съезда духовенства Белгородской митрополии. По словам анонима, после официальной части «владыка Иоанн стал «воспитывать» священников из Старого Оскола за то, что они в сети обсуждали практику «взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов». Блогер попытался связаться с теми лицами, о ком говорилось в письме.

«Делается акцент на том, что я отправлял что-то куда-то массово. На деле это было одно СМС и два сообщения ВК. Оба сообщения «ВКонтакте» были проигнорированы. Тогда я позвонил в епархию и попросил прокомментировать информацию, которая была изложена анонимом в письме. Мне пояснили, что момент «воспитания» никак не был связан с взиманием каких-то средств за приезды владыки — речь шла в целом об общении священников в сети. После этого я принял решение отложить эту тему до, возможно, появления какой-то новой информации. Потому что посчитал, что у меня недостаточно фактуры для заметки. Иными словами, тему я решил не брать», — написал Владимир Корнев.

В 2016 году Владимир Корнев взял большое интервью у владыки Иоанна, которое было опубликовано на сайте Белгородской митрополии. Этот материал в июле 2017 года взял гран-при первого конкурса среди молодых журналистов «Медиа Бургер».