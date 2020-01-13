Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни может пойти снег. Это следует из прогноза погоды, опубликованного на портале rp5.ru. При этом на сайте Гидрометцентра России прогноз об осадках в областном центре не подтверждается, сообщает ИА REGNUM.

Снегопад возможен в Ростове-на-Дону 17 января. Столбики уличных термометров в этот день поднимутся до +1 градуса. Температура воздуха в ночные часы опустится до — 4 градусов. Кроме того, дождь и снег возможны в последующие дни — 18 и 19 января.

На сайте Гидрометцентра России уточняется, что осадки в виде мокрого снега возможны лишь в ночь на 17 января. В остальные дни ожидается облачная погода, без осадков.

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