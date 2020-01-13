с. Учкекен, , 14:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан за покушение на убийство житель села Учкекен. Следствие ходатайствует об его аресте. Обвиняемый сознался в совершении преступления, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе республиканского управления СКР.

Конфликт между 40-летним подозреваемым и его 25-летней жертвой произошел 7 января 2020 года в селе Учкекен Малокарачаевского района. На почве ревности старший из них нанес своему знакомому не менее трех ударов ножом, после чего скрыл улики и орудие убийства. Однако пострадавшего врачам удалось спасти. Он дал показания на нападавшего, и тот был задержан.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.