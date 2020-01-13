Варшава, , 14:00 — REGNUM Маршал (спикер) Сената Польши Томаш Гродзкий настаивает, что он не только никогда не брал взяток, но является «одним из пионеров борьбы со взяточничеством» в медучреждениях. Так он ответил на обвинения в коррупции в понедельник, 13 января в интервью газете Rzeczpospolita.

«Я никогда не брал взяток. Если я получал конфеты или цветы, и вы считаете это взяткой, то да, но я никогда не брал деньги и не обуславливал какие-либо действия получением денег. Более того, как молодой директор больницы я организовал одну из первых в Польше встреч с сотрудниками нашей районной прокуратуры, чтобы они объяснили врачам и медсестрам, когда начинается коррупция, а когда что-то коррупцией не является», — заявил спикер.

По мнению Гродзкого, о том, что его пытаются оболгать, свидетельствует заявление одного из бывших сотрудников его больницы. 90-летний мужчина, имя которого пока не названо, сообщил, что в конце 2019 года к нему домой приходил некий человек, который предложил деньги за очернение Гродзкого.

Ранее несколько человек в СМИ обвинили Томаша Гродзкого в получении взяток в период его работы врачом в Щецинской больнице. В частности, его бывший пациент Генрик Осевальский в интервью «Радио Щецин» заявил, что готов подтвердить свои обвинения под присягой.

По словам Осевальского, в 1996 году он дал доктору Гродзкому взяток на сумму 3 тысячи злотых, что в пересчёте через уровень средней зарплаты сегодня составило бы 1400 злотых (около 360 долларов).

Расследование возможных фактов коррупции в щецинской больнице проводит региональная прокуратура в Щецине. Уже допрошено не менее пяти человек.