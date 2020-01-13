Кустанай, Казахстан, , 13:50 — REGNUM Специализированный экономический суд Кустанайской области Казахстана признал небезопасным колесо обозрение в городе Рудном, сообщает 13 января издание Tengrinews.kz.

Отмечается, что суд удовлетворил иск ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудного» о демонтаже опасной конструкции. Установлено, что акт приемки объекта был подписан ненадлежащим надзором. Кроме того, вес кабинок не соответствует нормативному значению.

Адвокат Олег Матвеев заявил, что автора проекта не удалось найти, и само колесо обозрения установлено без проекта. Суд также вынес два частных постановления в адрес главы Кустанайской области и прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года жители Рудного сняли на видео вращающиеся вокруг своей оси кабинки колеса обозрения. Материал вызвал общественный резонанс, и «Центр защиты прав потребителей города Рудного» подал иск в суд с требованием запретить эксплуатацию аттракциона.

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